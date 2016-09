Gladsaxe-Hero kom på tavlen

Efter nederlag i de fire første kampe kom Gladsaxe-Hero på pointtavlen i serie 1. Udekampen mod B 77 fra Rødovre endte 1-1, men der er et pænt stykke vej til at komme over nedrykningsstregen.

I samme række spillede VB1968 i Ølstykke 2-2. VB 1968 var uden et par vigtige støttespillere, og det var svært at forsvare føringen på 2-0. Det kunne især mærkes, at Ibrahim El-Faour manglede i forsvaret. Et slemt drop af VB 1968s målmand Daniel Aarsø satte Ølstykke i gang, og lige før slutfløjtet faldt målet til 2-2 efter at Ølstykke havde haft tre forsøg på stolperne.

I serie 2 måtte Bagsværd hjemme neje med 2-3 mod Avedøres reservemandskab.