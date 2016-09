Gladsaxe kan hænge på Københavns milliard-regning

I Københavns Kommune har de forbygget sig med et stort dyrt forbrændingsanlæg på Amager, der på toppen får en meget omtalt skibakke. Amager Ressource Center, ARC, hedder det og har Københavns Kommune som største aktionær.

Det nye anlæg skal brænde affald af, men i takt med vi bliver bedre og bedre til at sortere affald og genbruge, så falder affaldsmængderne. Nu er der for lidt affald til at få økonomi i det nye ombyggede værk. Man taler om at importere affald fra udlandet. Meget af det vidste politikerne egentlig godt, men alligevel byggede de et alt for stort – og dyrt – anlæg.

For nu at redde økonomien vil man nu fusionere med et andet selskab, som transmitterer fjernvarmen. Det hedder CTR og her er Gladsaxe Kommune medejer. Det er vi ikke af forbrændingsanlægget på Amager. Ved at fusionere selskaberne, så får det nye selskab en større økonomi – og det betyder retten til at importere mere affald.

Men det betyder så også, at det kan blive borgerne i Gladsaxe, der kommer til at hæfte for underskuddet i ARC.

Er det virkelig en god ide – og kunne man ikke med nogen rimelighed forvente, at de ansvarlige kommuner bag ARC løste deres egne problemer, uden at vi skal være med til at hæfte for gælden?

Martin Skou Heidemann

Søhuse 1, 2880 Bagsværd

Medlem af Venstre.