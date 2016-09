Gladsaxe-skønheder

Udfordringen, eventyret og ønsket om at få styrket selvværdet er bare nogle af de grunde, som Helena Heuser, 19, Marie Thorup, 18, og Emilie Lykke Hartz, 24, giver som grund for, at de i foråret valgte at gå ind i processen om at blive Miss Danmark 2016.

De tre kvinder kendte ikke hinanden på forhånd, selvom de bor i en radius på under 1 kilometer.

Men castingen og de mange måneders intense forløb, hvor de har oplevet at blive reduceret fra 300 deltagere til nu 30 finalister, har gjort de tre kønne kvinder tæt forbundne.

-Vi følges til træningsweekender. Vi har virkelig klikket og har noget til fælles. Jeg tror faktisk, vi er ret ens, fastslår Emilie, der som de to andre ikke drømmer om at gøre karriere inden for skønhedsbranchen.

Emilie arbejder hårdt på at få en karriere i skuespillerbranchen. Helena blev student for to år siden og har arbejdet som model. Hun drømmer om enten at blive diætist eller journalist. Marie blev student i sommer og vil gerne ind for millitæret og læse til sprogofficer.

Kropsidealer

Alle fordommene om at smukke piger ikke har noget mellem ørerne kan i dette tilfælde klart afvises, og der er heller ingen af de tre piger, der på nogen måde vil underlægge sig kropsidealet om at skulle passe ned i en størrelse 32.

-Vi må gerne have former og har på intet tidspunkt fået at vide, at vi havde for meget på siderne. Vi skal ikke være nogen bestemt størrelse, fortæller Helena, der er den eneste, der har en erfaring som model og arbejder for Unique Models.

-Det har da været noget af en udfordring at skulle stå frem i bikini, men den har jeg heldigvis overvundet nu, indrømmer Marie.

-Jeg kan i alle tilfælde kun fastslå, at jeg elsker min krop, som den er – også mine strækmærker, tilføjer Emilie med et grin.

Prinsessedrømme

Men prinsessedrømmen har de fleste kvinder. At få lavet hår og make-up af en professionel og få smukke sko og kjoler på gør noget helt specielt ved Helena, Marie og Emilie.

Lisa Lentz, som står for konkurrencen, sagde: ”Der kommer til at ske en forandring med jer den dag, I har været hele processen igennem og står og er ”stylet” færdige. Ingen af kvinderne forstod rigtigt, hvad hun mente dengang, men i dag ved de præcis, hvad det betød.

-Pludselig gik det op for mig, hvad det var, vi var i gang med og at det er nu, det gælder. Det var en fantastisk følelse, fortæller Emilie, mens de andre to nikker samtykkende.

Selvom de tre kvinder er blandt de sidste 30, der skal i finalen, så føler de ikke konkurrencen – heller ikke mellem de andre deltagere.

For som kvinderne fortæller, så handler det om hele personen, da de skal kunne stå frem, tale og svare på spørgsmål.

-Uanset hvad der sker, så har vi lært rigtig meget af at være med. Vi har både skullet holde på hemmeligheden om vores deltagelse siden april måned, vi har lært at rette ryggen og gå i høje sko, og så har vi fået venskaber for livet, fortæller de tre ”miss´er”.