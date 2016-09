og nu har Gladsaxe Bladets hoffotograf Kaj Bonne fundet de tre vindere 1. prisen på en middag for to i Rådhus Caféen går til Line Kires for billedet af far med datter. 2. præmien på to billetter til Bibliografen får til Michelle Bøgh Vígdá for billedet ”Vi venter på Citybois” og 3. præmien på 2. billetter til Bådfarten går til FDF Buddinge for billedet af gynge med børn. Vinderne vil blive kontaktet personligt.

Foto 1



Foto 2



Foto 3