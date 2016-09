God dag i serie 1

Efter den sure sæson, hvor man blev frataget 17 point på grund af brug af en ulovlig spiller, så går det nu langt bedre for VB1968 i serie 1. Holdet er på andenpladsen, og håbet om tilbagevenden til sjællandsserien virker realistisk.

Lørdag blev det 4-0 mod Brede, der i kamp efter kamp har problemer med konditionen. Og de blev flyttet godt rundt af VB1968, der vandt med 4-0 efter en pauseføring på 2-0.

I den anden ende af rækken er Gladsaxe-Hero så småt ved at komme i gang. I lørdags blev det 2-2 hjemme på opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion mod Hellebæk fra den fine ende af rækken.

Gæsterne styrede totalt i 1. halvleg og føringen på 2-0 var for lille efter antallet af store chancer.

Gladsaxe-Hero var som forvandlet efter pausen og fik reduceret på et hovedstød af Mads Jørgensen og udlignet på et straffespark – sat ind af Martin Nygaard.

-Nu skal vi bare til at få tre point i kampene efter to uafgjorte, konstaterede træner Carsten Rust.

I serie 2 har Bagsværd Boldklub det svært- Søndag formiddag blev det 0-2 i Ledøje-Smørum. Værterne sendte mange venlige ord efter deres målmand, der storspillede, så Ledøje-Smørum kunne hive sejren hjem med scoringer i sidste øjeblik.

Bagsværd ligger dårligt placeret, men de to næste kampe ligner overkommelige opgaver, der kan lette presset.