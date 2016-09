Helhedsplan med knaster

Inden afstemningen om helhedsplanen for Skoleparken 1 er der åbent hus

Nu er det ved at være alvor for renoveringen af Skoleparken 1 i Stengård. Efter et årelangt forløb med beboermøder, oplysningsmøder, diskussioner og fremlæggelse af løsningsmodeller, bliver der nu på et ekstraordinært afdelingsmøde skredet til afstemning om helhedsplanen for bebyggelsen torsdag 13. oktober kl. 18.30 på Stengård Skole.

Inden fremlæggelsen af helhedsplanen og afstemningen har beboerne mulighed for at komme til åbent hus-arrangement på Halbjørnsvej 2 mandag 3. oktober fra kl. 16-20. Ved arrangementet vil der bliver informeret med tegninger, plancher og uformelle svar på eventuelle spørgsmål til rådgivere, administration og byggeudvalg. Inden åbent hus-arrangementet har beboerne fået en temaavis, hvor forslag til helhedsplanen samt den tilknyttede økonomi er beskrevet.

Knaster

Imidlertid er der visse knaster i forbindelse med nogle af boligtyperne. På arkitekttegningerne af de nye boliger kan man se, at badeværelser er blevet udvidet. Ifølge Jørgen Damgaard – der kommer fra lokalområdet i Stengård kender i detaljer til bebyggelsen, men bor der ikke – er der mange problemer. Han påpeger blandt andet, at renoveringen bliver lige så dyr som et nybyggeri. Et andet forhold, som han fremhæver, er, at der direkte indblik til badeværelset fra køkken og spiseplads. Jørgen Damgaard supplerer sine argumenter med en række tekniske detaljer, der besværliggøres af opførelse af nye faldstammer over jernbetondæk osv.

Direktør Jesper Loose Smith fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har i et svar til Jørgen Damgaard forklaret, at henvendelsen til Landsbyggefonden/ministerium om nedrivning og opførelse af nybyggeri er blevet blankt afvist.

Under alle omstændigheder for beboerne nok at spørge om med hensyn til genhusning og renoveringsplanen i øvrigt, når det åbne hus afholdes.