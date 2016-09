Indbrud på Kornmarken

Vær opmærksom på indbrud

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

• Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

• Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

• Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

• Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

• Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk

17-årig pige kørte bil på Gammelmosevej

Torsdag 22. september kl. 22 blev en personbil bragt til standsning på Gammelmosevej i Gladsaxe. Føreren, en 17-årig pige, blev sigtet for kørsel uden førerret, da hun endnu ikke er gammel nok til at have kørekort.

Kørsel uden førerret kan koste bilen

Første gang straffes kørsel uden førerret med 7.000 kroner i bøde. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.

Byggematerialer stjålet hos Bygma

Mandag 19. september kl. 7 blev det anmeldt, at ukendte gerningsmænd havde klippet hul i et hegn ind til Bygma på Transformervej i Gladsaxe, hvorefter de tilegnede sig en større mængde byggemateriale.

Indbrud på Niels Bohrs Alle

Mandag 19. september mellem kl. 9.30-13.30 fik en ukendt gerningsmand adgang til en villa på Niels Bohrs Allé i Gladsaxe, da vedkommende brød husets hoveddør op med en skruetrækker. Gerningsmanden stjal bl.a. udenlandsk valuta.

Ældre dame udsat for tricktyveri i sit hjem i Gladsaxe

Tidspunkt: 19/09-2016

Mandag 19. september omkring kl. 14 blev en 92-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Kildebakkegårds Allé, da to ukendte gerningskvinder fik adgang til lejligheden ved at angive, at de kom sammen med en læge. Den ene af kvinderne fremviste herefter en brochure fra Thailand til den ældre same, mens den anden kvinde stjal flere smykker fra lejligheden.

De to kvinder beskrives som:

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, omkring 25 år, ca. 170 cm. høj, almindelig af bygning med sort, kort hår. De var begge iført en lang, hvid trøje.