Jeg er en dårlig taber

I bokseringen er hun vant til at danse. Men det er en helt anden slags dans, man kan sopleve Sarah Mahfoud i hver fredag i Vild med dans

Sarah elsker at være feminin og trække i flotte kjoler og få sat hår og make-up. Det er måske ikke lige det man forestiller sig, når man ved, at Sarah lægger en stor del af sin energi i en drengeverden i bokseringen i Gladsaxe Bokseklub.

Og det er også sådan, man oplever hende, når hun hver fredag svinger benene sammen med sin dansepartner Morten Kjeldgaard i TV2´s Vild med dans.

-Det er en drøm for mig at få lov til at være med. Jeg har ofte set programmet på tv og tænkt: ”Gid det var mig.” Så da casteren ringede og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med, var jeg ikke i tvivl, fortæller Sarah, der i fredags lagde ud med sin første dans – en cha cha cha.

En anden verden

Selvwwom det er en hel anden verden, end den hun kommer fra, så er der alligevel mange ting, som hun kan bruge fra bokseverdenen.

-Jeg kommer fra en enmandssport, hvor man ikke kan give andre skylden for sin præstation. I dansen er man to, og det er jeg ikke vant til. Men jeg er vant til at bevæge benene og så er jeg i god form. Jeg er ikke super smidig, så jeg kan godt mærke, at min krop bliver strakt godt ud, og jeg kan også mærke, at mine ben er ømme, fortæller Sarah og tilføjer, at hun er en dårlig taber.

Godt det blev Morten

Derfor er hun også rigtig glad for, at det netop blev den garvede danser Morten Kjeldgaard, der blev hendes partner.

-Vi kommer virkelig godt ud af det med hinanden. Vi er meget ens og enige om en hård træning. Morten er super god til at lære fra sig, og så får han mig til at grine, fortæller Sarah, der godt vil indrømme at noget at det sværeste har været at skulle give sig hen og flirte, som en del af dansen.

Men hun er også så små ved at få lært den del.

-Jeg vil godt indrømme, at det også gør det nemmere, når jeg ved, at Morten ikke er til kvinder, fortæller Sarah med et grin.

Hjemme er kæresten Patrick også klar med støtte og rosende ord, og det er også selvom han ikke i øjeblikket ikke får set meget til Sarah.

-Jeg passer mit arbejde som sosu- hjælper samtidig med at vi træner mindst 15 timers dans om ugen. Heldigvis synes Patrick, det er fedt, siger Sarah, der i virkeligheden synes det sværeste er at skulle stå foran et kamera og få stillet spørgsmål fra pressen.

Sarah Mahfoud 26 år.

Født på Færøerne af en færøsk mor og en syrisk far

Flyttede til Danmark som fire årig og hjemme bliver der talt færøsk men Sarah føler sig som både dansk, færøsk og syrisk

Hun har bokset 50 kampe og har 3 danske boksemesterskaber og 2 nordiske boksemesterskaber i letvægt

Fremtidsplaner er at uddannet sig til sygeplejerske