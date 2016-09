Junglen i Vadgård

Borgerudvalg skal komme med ideer til udnyttelse af regnvandsområde

Det er lige før man skal have både GPS og overlevelsesudstyr med sig, når man går ind på naturpladsen over for Vadgård Skole. Jordvoldene er groet til med meget højt ukrudt, og det ligner noget, der er løgn.

-Men fortvivl ikke. Det er der faktisk en grund til, altså at området ligger hen i øjeblikket. Selv om driftsafdelingen nu burde have slået ukrudtet, så det ser nogenlunde ordentligt ud, siger Pia Vendelholt Christensen, miljøchef i kommunen.

-Fra kommunal side har vi flyttet rundt på store jordmasser, fået lagt rør og drænet, så området kan håndtere store regnmasser som led i et klimaprojekt. Så godt så fint. Men så er filosofien, at området skal bruges både af Vadgård Skole og de børneinstitutioner, der ligger lige ved siden af. Det er der nedsat et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, der skal tage sig af. Det vil sige masser af borgerinddragelse. Udvalget har bl.a. været inde over udnyttelsen af nogle arealer ved rådhuset, og nu skal der holdes et møde i udvalget igen i november, hvor der skal tales om udnyttelsen af området ved Vadgård, siger Pia Vendelholt Christensen.

-Vi fik i kommunen for et par år siden et beløb på 250.000 kr. De penge er øremærket til brug i Vadgård. Og pengene skal bruges til ting, der kan fremme de fysiske aktiviteter. De skal ikke bare bruges på et enkeltstående arrangement, siger hun.

Beboerne i Vadgårdsparken og på Kong Hans Alle har længe undret sig over, at der ikke skete noget. Og nu vil kommunen sende et postkort ud til alle beboere for at forklare, hvilke planer og terminer der er. Så i løbet af foråret 2017 skulle der gerne ske ting og sager.