Kaos i Gladsaxe Fjernvarme?

Gladsaxe Fjernvarme er ved at udbygge sit net for flere hundrede millioner, så flere kan få fjernvarme. Det er mange penge, som skal betales tilbage af fjernvarmekunderne.

Man kan være bange for, at fjernvarmekunderne kommer til at betale en meget højere regning, fordi det virker som om, hverken Gladsaxe Fjernvarme eller entreprenøren har styr på det store anlægsarbejde.

På Erik Bøghs Alle er vejen flere steder sunket, fordi der ikke har været den nødvendig afstivning. Men har ødelagt træer og dræn hos private husejere. På Søborg Hovedgade skulle arbejdet være påbegyndt i 2015. På Marienborg Alle er vejen sunket flere steder og arbejdet har taget flere måneder end nødvendigt, fordi der ikke har været styr på arbejdet. På Runebergs Alle er asfalten bare smidt på vejen og allerede sunket flere steder.

Man kan som borger kun frygte, hvad der kommer af ekstra regning til genopretning af vejene i de kommende år og se frem til et slagsmål om, hvem der skal betale: Kommunen, kunderne eller entreprenøren.

Og alle de fejl som sker har borgerne slet ikke indflydelse på som kunder. Der er ingen bestyrelser hvor kunderne er repræsenteret og sige stop for det kaos, som Gladsaxe Fjernvarme er.

Det vil være bedst om fjernvarmen blev et andelsselskab, hvor alle brugerne havde indflydelse og med til at vælge en bestyrelse, som arbejdede på at sikre lavest mulige fjernvarmepriser til kunder. Gladsaxe Kommune har vist, de ikke kan styre Gladsaxe Fjernvarme, så det kan kun blive bedre.



Henrik Sørensen

Folketingskandidat (k)