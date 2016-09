Kommunalt sygefravær er alt for stort

En ansat i kommunen er i gennemsnit syg hele 10,4 dage om året – og det er alt for højt. De høje tal har vi kunnet læse om i Gladsaxe Bladet.

Det er ikke fordi, at der er store influenza epidemier, der rammer netop kommunalt ansatte. De bliver typisk ramt af noget helt andet. De bliver ramt af dårlig ledelse.

Jo ringere og mere usynlig en ledelse er, jo flere sygefraværsdage. Fra min egen verden – jeg driver en virksomhed med 150 ansatte – ved jeg hvad en god chef betyder for sygefraværet.

Sygefravær har ofte noget at gøre med, om folk synes, at de har en god arbejdsplads. Har de lyst til at komme på arbejde, så har de langt færre sygedage.

For eksempel steg lærernes sygedage, da deres fagforening begyndte at tale dårligt om folkeskolen – og det ikke blev imødegået af dygtige kommunale ledere.

Her må man bare konstatere, at Gladsaxe halter efter de bedste kommuner – og langt efter de bedste private virksomheder. Lidt groft sagt er en medarbejder i en kommune syg to dage når en medarbejder i det private er syg en dag. Altså dobbelt så mange sygedage (henholdsvis 12 og 6 sygedage på landsplan). Så de initiativer, som der bliver taget på Gladsaxe Rådhus, er tydeligvis for få og for ineffektive. Det skal bare kunne gøres bedre.

Martin Skou Heidemann

Søhuse 1, 2880 Bagsværd

Medlem af Venstre