Kommunen håner borgerne

Byrådet blæser på os – igen. Byrådet er så opsat på at få presset cykelstier på Aldershvilevej og Triumfvej igennem, at de igen har ladet forvaltningen vælge ikke at tage hensyn til varslingsfristen på 6 uger. Sidste gang var der 4 uger og 5 dage. Denne gang er der 5 uger og 3 dage, hvilket kan blive kortere endnu, da beboerne stadig ikke har modtaget det udkast, som de skal forholde sig til. Noget tyder på, at forvaltningen også har glemt at forelægge det for Trafikudvalget. Det er da så skandaløst ringe gjort, at man må krumme tæer.

Bjørn Jensen