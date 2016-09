Kong Neptun kom forbi

Kanindåb og reception i Bagsværd Roklub

Nye medlemmer i roklubberne får besøg af Kong Neptun og hans dronninger, så de kan blive døbt. Det er traditionen, og den følges naturligvis i Bagsværd Roklub. Så i tirsdags kom Kong Neptun roende sammen med sine to dronninger (bland andre BRs OL- roer Lisbet Falch fra havets bund, for at døbe de nye kaniner i roklubben. Efter diverse smørelser og bad, blev alle kaniner erklæret roere og kan nu stolte ro på vandet i nogle uger før inddørstræning begynder i oktober.

Efter kanindåben holdt bestyrelsen OL/ VM reception for alle BRs roere, der representeret Danmark på landsholdet, samt har vundet junior årgangsmesterskabene og/ eller World Masters Regatta i 2016.

Sportschef Karen Bardram fortalte at det været et sølvår for BR, hvis roere var kommet hjem med sølvmedaljer fra JEM, JVM, VM og OL. Karen talte videre om at Jacob Søgaard Larsen stadig er klubbens Guld-Jacob på trods af at guldfireren desværre ikke fik guldet med hjem fra OL i år, og at Lisbets Falch Jacobsens kvalifikation til OL var guld værd, både for hende selv og den inspiration hun giver videre til klubbens alle piger.

Alle roere modtog blomster, og det var en fantastisk solnedgang over vandet nede ved roklubben.