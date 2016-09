Det kan ofte være godt at trække på andres erfaringer. Dels for at blive inspireret, dels for at undgå at lave fejl. Så der er udsigt til et udbytte, når der fra 23. til 25. september holdes kulturel landskonference i Gladsaxe.

Kulturelle Samråd i Danmark er en paraplyorganisation for de 53 Kulturelle Samråd, der findes i de 98 kommuner i Danmark, og Kulturen i Gladsaxe er et af disse samråd, og i 1999 sluttede man sig til Kulturelle Samråd i Danmark.

Kulturen i Gladsaxe er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune.

Allerede i 1999 deltog Gladsaxeforeningen i Landskonferencen, som det år blev afholdt på Mors. —Vi var tre fra Kulturens bestyrelse, der deltog, og det blev en meget stor oplevelse, fortæller Edel Trolle, der er kasserer i Gladsaxe og redaktør af bladet.

– Det har været både spændende og lærerigt at deltage i alle de 17 konferencer, vi indtil nu har været med til. Sidste år var det Skanderborg Kulturelle Samråd, der afholdt konferencen. Alle konferencer er beskrevet i bladet Kulturen i Gladsaxe.

Og nu er det altså i år Kulturen i Gladsaxe, der er vært for arrangementet.

Konferencen afholdes på Hotel Frederiksdal i Lyngby, hvor der fredag bydes på foredrag af viceborgmester Lars Abel, der er formand for Folkeoplysningsudvalget, og Roger Buch, forskningshef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder kommer og holder et foredrag om det kulturelle foreningsliv i kulturpolitikken.

Lørdagen står i Gladsaxes tegn og programmet indeholder sejltur på Bagsværd Sø, besøg ved Aldershvile med fortælling af Arne Fogt, formand for Lokalhistorisk Forening og Kurt Rasmussen fra Kulturen i Gladsaxe. Der følges op med et besøg i Bagsværd Kirke med underholdning af Gladsaxe Kammerkor. Derefter går turen til Gladsaxe Rådhus og Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor afdelingsleder Nina Nielsen, Gladsaxe Kommune og Jakob Lærkes, bibliotekschef, fortæller..

På Telefonfabrikken

På Telefonfabrikken vil kulturhusleder Betina Louise Kimergaard vise rundt og fortælle om Gladsaxe Kulturhus. En del af de lokale medlemsforeninger har arrangementer i lokalerne i huset den dag.

Derefter får Ingelise Damm, vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen ordet og fortæller om Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik. Henning Hansen, direktør Sporthouse, fortæller om Gladsaxe Lederakademi.

Frank Dahlgaard, debattør og formand for Liberal Alliance i Gladsaxe, fortæller om den nye generation af ældre 65+, der er med til at holde gang i forenings-Danmark.

Søndag afholder Kulturelle Samråd i Danmark generalforsamling, og deltagerne kan høre Hans Stavnsager, foreningskonsulent, tidl. generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd. Han vil give indsigt i Foreningernes ledelsesansvar og frivillige foreningers forsikringsansvar.