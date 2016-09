Landspolitiske temaer

Ind imellem føler lokalpolitikerne sig som bagstoppere for folketingspolitikerne. At beslutningerne på Christiansborg har store økonomiske konsekvenser for kommunerne, er ingen hemmelighed. Derfor spørger Gladsaxes byrådspolitikere i højere grad ind til de konkrete betydninger for kommunen. Således også på byrådsmødet 31. august.

Susanne Palsig (F) ville vide, hvad Gladsaxe Kommune kunne gøre for at hjælpe de 57 flygtninge som er kommet i klemme, efter at de er overgået fra kontanthjælp (fra ca. 11.000 kr.) til den lavere integrationsydelse

(ca. 6.000 kr.).

Flemming Holst (Ø), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, svarede, at jobcenter og ungeenheden vil gøre alt for, at de kan komme i job: – Og det må antages, at en del af dem ikke kan betale deres husleje.

I april vedtog Folketinget den såkaldte ”225 timers regel”. Serdal Benli (F) ønskede at få oplyst, hvor mange Gladsaxeborgere, der nu skal arbejde 225 årligt for ikke at miste integrationsydelse, studiestøtte og kontanthjælp.

Flemming Holst svarede, at det drejer sig om 950 borgere i Gladsaxe. Igen vil kommunen bistå med råd og vejledning, men mange af de berørte er ikke jobparate eller har i bedste fald en begrænset arbejdsevne.

Selv ville Flemming Holst høre om DK-Plejes engagement med grundig rengøring for 169 borgere i Gladsaxe Kommune, og om firmaet overholdt kommunens arbejdsklausuler.

Trine Græse (A), formand for Seniorudvalget, svarede, at DK-Pleje i august i år har indgået overenskomst med KRIFA: – Vores arbejdsklausuler har det formål, at vi vil sikre medarbejderne ordentlige arbejdsforhold, og ikke at få lukket DK-Pleje eller bestemme, hvilken fagforening, medarbejderne skal være medlemmer af. DK-Pleje overholder arbejdsklausulen i deres kontrakt med Gladsaxe Kommune. På nuværende tidspunkt er der derfor ikke et juridisk grundlag for at ophæve kontakten.