Langt færre flygtninge end forventet

Tallet er halveret til 50

Opgaven med at skaffe boliger til flygtninge i Gladsaxe er indtil videre reduceret ganske markant.

Tallet for, hvor mange flygtninge de enkelte kommuner skal modtage, er blevet nedjusteret. Gladsaxes forventede 101 flygtninge i 2016. Det er nedjusteret til 50.

Lige nu er der 38 flygtninge i Gladsaxe – og det gælder både voksne og børn.

I papirerne fra budgetaftalen kan man læse, at Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Gladsaxe skal modtage 113 flygtninge i hvert år i perioden 2017-2020.

Men da man ikke konkret kender antallet af flygtninge, skabes der en pulje, som udmøntes af Økonomiudvalget i takt med, at flygtningene ankommer, og man konkret kan se, hvor der skal sættes ind.

Målet er, at flygtningene, som kommer til kommunen, er selvforsørgende inden for en treårig periode. Der investres derfor i en øget beskæftigelesrettet indsats og modtagelse. I alt afsættes 1,966.000 kr. i 2017, 3.068.000 kr. i 2018, 3.652.000 kr. i 2019 og 3.775.000 kr. i 2020.

Nabokommunen Lyngby-Taarbæk havde fået et varsel om 198 flygtninge, men her er tallet nede på 44 i år.