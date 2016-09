Levede som professionel i et år

16-årige Sophie Walløe fra Søborg er netop startet i 1.g på Øregaard Gymnasium i Hellerup, men fra 2. september er hun borte fra undervisningen i tre uger. Umiddelbart ikke en optimal start for en ung elev, som studerer på USA-linjen – en af gymnasiets sproglig/samfundsfaglige studieretninger. Sophie tager imidlertid ”koldstarten” med knusende ro, for der er en fornuftig forklaring på hendes fravær. Øregaard er netop i dette skoleår valgt som uddannelsespartner for Team Danmark, hvor Sophie – trods sin unge alder – allerede er såkaldt ”verdensklasseatlet”.

– Når jeg skal være så meget væk så tidligt, har jeg været aktiv i introugerne, og inden jeg tager af sted, vil jeg give et godt førstehåndsindtryk, så lærerne og kammeraterne ikke helt har glemt mig, når jeg vender tilbage, siger Sophie.

Hvad er det så Sophie skal i de tre uger? Hun skal såmænd repræsentere Danmark i bordtennis ved De Paralympiske Lege (PL) i Rio.

Handicap

Sophie Walløe blev født med hoftedysplasi – hofteskred – og gennemgik to store operationer som barn. I dag har hun grundet sit medfødte handicap slidgigt i venstre hofte. Sophie deltager i ”klasse 10”, og det er den klassifikation inden for handicapidrætten som er nærmest ”frisk-idrætten”. Klassifikationerne går fra 1 til 5 (handicap med kørestol) – og 6-10 (handicap uden kørestol) samt 11 (mentale handicap).

– Jeg møder ikke spillere, der sidder i kørestol. Min klasse har den mindste forskel i forhold til frisk-idræt. Derfor kan jeg deltage i både frisk-bordtennis og parabordtennis, ligesom mit forbillede, polakken Natalia Partyka, der besejrede mig i EM-finalen i parabordtennis i Vejle sidste år, siger Sophie Walløe.

Sophie Walløe spiller også frisk-bordtennis – eller ”almindelig bordtennis”. Trods sin unge alder hører hun blandt de allerbedste herhjemme. I marts vandt hun bronze ved seniordanmarksmesterskaberne.

Alene i Østrig

Når man taler med Sophie, fornemmer man en viljestærk og selvstændig 16-årig pige, der ikke er bange for at stå på egne ben. Og det har hun faktisk i den grad prøvet. Sidste sommer tog hun til den østrigske bordtennisklub Linz AG Froschberg og spillede her i et år. Sophie var helt alene af sted, far Lars og mor Hanne boede stadig hjemme i Søborg, så kontakten blev opretholdt via internet og telefon.

– Jeg fik muligheden for at koncentrere mig fuldt ud om bordtennis i et helt år, og den chance greb jeg. Jeg boede i et hus med to ældre holdkammerater, men måtte ellers klare mig selv. Jeg havde to daglige træningspas og trænede 27 timer fra mandag til fredag og spillede turneringer i weekenden. Jeg havde også en del tysklektioner og opdagede, at der er forskel på tysk og det østrigske, som jeg talte med mine holdkammerater, fortæller Sophie Walløe, der nu kan drage fordel af sine tyskkundskaber i gymnasiet.

Der skulle ske noget

For et års tid siden havde Sophie Walløe en meget stærk følelse af, at der skulle ske en udvikling med hendes bordtennisspil, ellers ville hun stoppe, men så dukkede tilbuddet fra Linz AG op.

Sophie begyndte sin skolegang på Marielyst Skole, sprang på et tidspunkt en klasse over, gik i en sportsklasse på Bagsværd Kostskole og sluttede efter et år på Brøndby Idrætsefterskole med 9. klasse sidste år: – Jeg havde derfor et år at give af, og jeg er meget glad for, at jeg tog til Østrig. Jeg var lidt nervøs for, om min hofte kunne klare den store træningsmængde, men det gik fint, og jeg fik virkelig meget ud af det. Jeg har rykket mig meget i forhold til mine danske konkurrenter, siger Sophie, der naturligvis er den bedste bordtennisspiller herhjemme i ungdomsrækkerne, og på seniorranglisterne er hun på skarp fremmarch. Derfor kan hun godt tillade sig at drømme: – Jo, mit mål er da at komme med til OL i Tokyo om fire år!



Rejser

Sophie Walløe elsker at rejse, og hun har allerede kunnet sætte kryds ud for 35 lande på verdenskortet, bl.a. Kina, hvor hun spillede VM i parabordtennis i 2015. Nu kommer der et kryds ud for Brasilien.

– Bordtennis er selvfølgelig det vigtigste i Rio, men jeg håber at få tid til at lege turist. Mine forældre og min storesøster Maria støtter mig derovre, og det er jeg sådan set glad for, selv om jeg sagde til dem, at de ikke behøvede at rive to uger ud af deres kalender. Jeg tror nu ikke, at jeg kommer til at se dem ret meget, for jeg skal bo i OL-byen, og der er et fast program, som jeg skal følge, siger Sophie.

Sophie er klart den yngste på det danske hold i Rio, den næstyngste er 20 år.