Liberal Alliance er også ude

Liberal Alliance forlod budgetforhandlingerne i Gladsaxe efter få møder. Budgetoplægget byder på flere offentlige udgifter, flere kolde hænder og ingen effektivisering af kommunens service, siger partiets repræsentant i byrådet, Michele Fejø.

Liberal Alliance gik til budgetforhandling med ønsker om lavere skatter – altså lavere kommunal indkomstskat og lavere grundskyld – og sociale frikort til kommunens udsatte borgere.

Den manglende omsorg for kommunens skatteydere og manglende omsorg og vilje til at støtte kommunens meste udsatte borgere har vejet tungt i Liberal Alliances overvejelser og endte med beslutningen om at forlade forhandlingerne, siger Michele Fejø.