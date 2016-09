Liberal Alliances spidskandidat forlader partiet

Frank Dahlgaard gik før trussel om eksklusion blev ført ud i livet

Liberal Alliances formand i Gladsaxe gennem de sidste 6 år, Frank Dahlgaard, forlader partiet med øjeblikkelig virkning.

Det sker efter at han ved et opstillingsmøde i Rådhuskælderen blev valgt til partiets spidskandidat i Gladsaxe ved kommunevalget næste år. Årsagen er, at partiledelsen på Christiansborg har nægtet Dahlgaard at opstille for Liberal Alliance på grund af hans påståede ”provokerende udtalelser” til offentligheden det seneste år.

Beskeden til Dahlgaard fra Christiansborg kom dagen før det længe planlagte og annoncerede opstillingsmøde 15. august. Dahlgaard besluttede på den baggrund at afholde opstillingsmødet alligevel, og alle deltagerne på mødet blev forinden afstemningen orienteret om situationen. Nemlig at Dahlgaard med stor sandsynlighed ikke kunne forblive som LA-kandidat til kommunevalget. Ved den efterfølgende afstemning fik Dahlgaard flest stemmer og blev dermed valgt som LA’s spidskandidat i Gladsaxe. Nummer 2 blev Jeppe Rasmussen og nummer 3 partiets nuværende byrådsmedlem, Michele Fejø.

Efterfølgende truede partiledelsen på Christiansborg med at smide Dahlgaard helt ud af partiet. På den baggrund har Frank Dahlgaard valgt at melde sig helt ud af Liberal Alliance. Han betegner partiets behandling af ham som urimelig og uanstændig.