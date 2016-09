Loppesten dukkede frem

Når man for år tilbage færdedes i trafikken, var de store hovedfærdselsårer markeret med kilometersten. De kan ses på Søborg Hovedgade, Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade, startende med 7 km stenen foran Fakta på Søborg Hovedgade og slutter med 12 km stenen på hjørnet af Ring 4 og Bagsværd Hovedgade.

Men det var ofte svært med de store afstande på 1 km, så man satte nogle mindre loppesten hver 200 meter, det vil sige fire stykker mellem to kilometersten (200. 400, 600 og 800 meter).

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening havde kun kendskab til ganske få af disse sten, som cirka måler 30 cm i højden. Den ene stod foran Søborg Hovedgade 102, men er midlertidig fjernet grundet nybyggeriet. Den anden står ved 11,4 kilometer på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Sæbjørnsvej.

Men en opmærksom borger, Jørgen Olsen, har på Buddinge Hovedgade ud for nr. 90 fundet et eksemplar, som ses på fotoet. Den er sikkert dukket frem under det store arbejde der p.t. udføres ved at opsætte nye lysmaster og fjerne luftledningerne.

Måske kan der findes flere? Derfor opfordrer foreningen boligejerne langs hovedgaderne om at se efter i hækken og der skulle være flere. Gladsaxe Bladet tager gerne imod oplysningerne.

Skriv til niels@gladsaxebladet.dk