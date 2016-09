Meget lokal fest

Espegaardens parcelhusejerforening har valgt at fejre sin 75 års fødselsdag med

et brag af en sommerfest, og det skete endda på samme græsmark, hvor den gamle Espegård lå indtil 1950. Mere lokal kan det ikke blive.

En af beboerne Edel Aistrup, der flyttede ind på Klirevænget i 1938, deltog i årsfesten og gjorde dagen særligt historisk.

De godt 250 gæster fejrede dagen med lækker grillmad og i alt 100 kg salat.

Fødselsdagstalen blev holdt af formand Torben Sønnichsen, der takkede bestyrelsen for det store arbejde med at skabe festlighederne og samle beboerne om en vigtig fest. Og Viceborgmester Lars Abel lykønskede fra Gladsaxe byråd, og roste foreningen for det store engagement i høringssvar til kommune og folketing. Det var en stor overraskelse at se de mange børn der legede på legepladsen med hoppeborg, målscore, tovtrækning og Agenda fra Gladsaxe lærte om vejnavnenes dyr og planter at kende. Der var også ridning på kamelryg og æsel, som i øvrigt blev sponseret af Gladsaxe Bolig. Bandet spillede evigaktuelle sange fra vores ungdom, John Mogensen, Kim Larsen og mange andre dejlige sange.