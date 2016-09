Nedturen bare fortsætter

Det gør ikke så meget, hvis man taber til topholdene. Men det er virkelig skidt at tabe bundopgør. Derfor ser det mere end sort ud for AB Gladsaxe i bunden af 1. division i fodbold. Det havde været rigtig godt med en sejr på Gladsaxe Stadion i søndags hjemme mod Skive, der også hører til i bundregionen.Men jyderne kunne tage hjem med en sejr på 3-1 – efter at have haft cirka tre afslutninger. Desværre havde Jannich Storch i AB Gladsaxes mål en helt skæv dag, hvor han var alvorligt impliceret i de to første mål til jyderne.

Det begyndte ellers fint for AB Gladsaxe. Jabar Sharza var godt oppe på tåspidserne og fik pludselig på egen hånd erobret bolden og nettet til 1-0.

Men fem minutter senere kiksede Jannich Storch totalt. Han kunne ikke rigtig finde ud af, om han skulle gribe en frisparksbold eller slå til den, og så blev det til ingenting. 1-1. Og en mavepuster til et hold, der mangler succesoplevelser.

Der blev spillet nydeligt ude på banen, men farligt var det ikke. Og midt i 2. halvleg fik Skive et nyt, billigt mål. Jannich Storch valgte at løbe ud til en bold i stedet for at blive inde i kassen. Det gav en åbning, så Skive kunne score i et tomt mål.

Jabar Sharza var tæt på, men driblede sig ind i en blindgyde. Og så kom der endnu en situation typisk for et bundhold. Skive ramte den ene stolpe. Bolden sprang tilbage mod midten af banen. En ABer sparkede væk og ramte Jannich Storch, så bolden landede for fødderne af en Skivespiller, og så var stillingen 3-1.

Spillerne havde været til møde med den gamle 1. holdspiller Søren Hansen, der har en uddannelse i personalepolitik. Men det kastede ikke meget positivt af sig. Og en vittig ide med at åbne en dåse svensk surstrømming og true spillerne med at de skulle spise løs efter kampen, hvis de tabte, ville måske være en bedre ide. For det er virkelig en trussel.

Næste kamp er ude mod HB Køge, der er med i oprykningskampen.