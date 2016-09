New Orleans a la Sverige

Der er gensynsglæde, når The Second Line Jazzband på fredag gæster Gladsaxe Jazzklub på Telefonfabrikken.

Flere af musikerne har modtaget internationale musikpriser – fx ’The Louis Armstrong Award’.

Orkestret ’The Second Line Jazzband’ kommer fra Sverige/Göteborg.

“Den enorme vitalitet och spelglädje som släpps loss, när bandet fått upp ången saknar sin like bland jämförbara band i Sverige”, skriver en begejstret jazz-anmelder om The Second Line Jazzband.

Bandet spiller swingende New Orleans Revival og twister musikken med andre stilarter.

The Second Line Jazzband har før spillet i Gladsaxe – både indendørs og udendørs. Hver gang er der blevet leveret en forrygende oplevelse for både øjne og ører, og til publikums store tilfredshed, fortæller klubben.

Bandet blev etableret i 1989 og har siden etableret sig som ét af de mest populære traditionelle jazzbands i Europa. Der er blevet underholdt i et utal af jazzklubber og under festivaler i mange europæiske lande – og naturligvis også i tv og radio. ”Vi gør vores bedste for at holde New Orleans-musikken i live”, siger bandets leder, Niklas Carlsson.

Bandets popularitet skyldes ikke mindst musikernes formåen til at skifte stilarter, repertoire og musikalske retninger under en koncert – og samtidig være tro mod den New Orleans-inspirerede stil, bandet har.