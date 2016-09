Opstillingsmøde

-Jeg håber, som kirkeværgen ved Søborg kirke Erling Röder, at mange har

lyst til at stille op til menighedsrådet ved det kommende valg, siger Tenna Malberg, der er næstformand i menighedsrådet ved Buddinge Kirke.

I Buddinge sogn/kirke er vi med i valgforsøg, så vi har en valgperiode på 2 år.

Mødefrekvensen ca. 1 gang pr. måned, medmindre man har lyst/overskud til

at deltage i underudvalg. I Buddinge har menighedsrådet i en årrække bestået af kirkelistens 7 personer, 3 socialdemokrater og 2 præster og rådet har opgaver, der spænder vidt.

I det daglige er der et fint samarbejde men især to punkter skiller os gevaldigt digt: Vielser af to af samme køn samt ansættelse af kvindelige præster.