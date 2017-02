Pif, paf, puf

Pædagogen Tine Nørlem og pædagogmedhjælperen Stine Køhler har en fortid i en børneinstitution i Hellerup. Men besparelser og efterfølgende forringede arbejdsforhold satte gang i den tanke, som Stine Køhler havde leget med, nemlig at åbne en lille, hyggelig butik med et udvalg til børn fra to måneder til 13 år.

Tine Nørlem var med på ideen, og i juni havde de gjort butikken klar til kundebesøg.

Oprindelig er Stine uddannet inden for tekstilbranchen, så derfor var det naturligt at have tøj som en del af varesortimentet. Stine syr, hækler og strikker selv, Tine Nørlem kan også hækle og strikke. Tøjet kombinerer de så med legetøj, hvor de bruger deres faglighed: – Vores børn fortjener det bedste

legetøj, og det skal være sjovt, lærerigt og udviklende, så børnenes fantasi og kreativitet bliver udfordret og udvikler deres sociale evner. Legen skal samtidig træne børnenes motorik og balance, som er grundlæggende egenskaber i den senere udvikling, siger Tine og Stine.

Navnet Erle Perle Børn kom de to på, da de begge elsker de mange forskellige børnerim.

Fra fortovet på Søborg Hovedgade 93 ser butikken ikke ud af noget særligt, men når du kommer inden for døren, åbner Tine og Stine et større børneunivers, hvor du kan gå på opdagelse på både mezzaninen og i kælderen.

– Der findes jo andet end Lego og iPads. Vi sætter kvalitet i højsædet – om det er legetøj eller beklædningsgenstande. Du kan finde den perfekte barselsgave hos os, den fine dåbsgave eller den helt rigtige fødselsgave. Vi forsøger at forny os konstant, og vi er meget lydhøre over for kundernes ønsker, siger Stine og Tine.