Prognosen holder ikke

Der står som bekendt 2016 på kalenderen. Men kigger man på Gladsaxe Kommunes befolkningsprognose 2015-2030 – der kan findes i den lille grønne bog ”Gladsaxe i tal 2016” – så er vi allerede fremme i 2017.

Forventningen for 2017 er 68.435 – og det tal blev passeret i den forgangne uge. I onsdags var det helt eksakte tal 68.449. Det var 14 flere end dagen før. Tidligere i år var der en uge, hvor der kom 90 nye borgere til kommunen.

Der er jo gang i mange større byggerier både på Bagsværd Hovedgade ved Bagsværdlund og ved Bibliografen og på Søborg Hovedgade over for Søborg Kirke, så i løbet af nogle måneder, må man forvente, at tallet stiger endnu mere.

Boligpriserne i København er meget høje mange steder, og det betyder, at mange boligkøbere presses ud i nabokommunerne, hvor priserne er lidt mere humane.

Om der er tale om familier med skolesøgende børn eller om enlige, studerende, arbejdsløse vil påvirke brugen af forskellige institutioner og den politiske proces om, hvordan indtægterne fra skatterne skal fordeles.

Befolkningsprognosen taler om 69.633 borgere i kommunen i 2018, om 70.666 i 2019 og helt fremme i 2030 om 75.619.

I 1969 med en anden familiemæssig sammensætning med far, mor og børn var der 75.148 borgere i Gladsaxe.