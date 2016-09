Rotteplage

Rotter på loftet i Stengårdsvænge. Kunne man læse for et par uger siden. Nu er der rotter i haven i Søndergård Park! Hvor mange penge bruger Gladsaxe kommune på rottebekæmpelse? Og hvilken form for bekæmpelse? Svar ønskes.

Trods opsætning af ”madkasse” løber der rotter henover min terrasse!

Har med smækfælde lige taget en pæn stor fyr.

Boligselskab/kommune må tage avanceret teknologi i brug i form af elektroniske fælder, samt sørge for bedre kloaksystem! En kostbar affære, ja, men strengt nødvendigt! Kom nu ind i kampen.

Elsemarie Maegaard

Søndergårdsparken