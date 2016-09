Rotter på loftet

Der er 5 rækkehuse i hver række, og der er ikke brandmure mellem husene på loftet, så det er et Eldorado for alle rotterne, der bor deroppe, og der er mange.

Vi har selv fanget en i vores køkken, (de kommer åbenbart ned gennem hulmuren ). Vi har fået fjernet al vores rockwool, da det var overtisset af rotterne. Vi har også haft en rottefænger her ude. Han har sat nogle få fælder op, hvori jeg har fanget en. Vores ejendomsmester har kontaktet kommunen, jeg har kontaktet kommunen, og vores nabo har gjort det samme, men der sker intet. Rottefængeren er meget flink, men da han lider af højdeskræk, vil han ikke op på loftet.

Hvad skal vi gøre? Kommunens skadedyrsafdeling gør intet og rottefængerfirmaet vil ikke gå på loftet (højdeskræk). Vi beboere lever i en rotterede. Hvad kan man gøre? Kan man blive genhuset? Rotterne yngler, og de bliver flere og flere. I går aftes må der have været noget der forskrækkede dem, det lød som om de løb allesammen.

Ja hvis jeg skulle gætte efter lyden, ville jeg skyde på 20-30 stk.

Søren P. Larsen.