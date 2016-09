Så glemte hun stokken

Da Calle Greisholm skulle rydde op efter en omgang stoletræning på plejecenter Kildegården, fandt han en stok. Den havde en af udøverne glemt. For nu havde hun det så godt, at det åbenbart ikke var nødvendigt med stokken for at holde balancen og komme fremad.

-Det er bare et af mange eksempler på, at det hjælper utroligt meget at gå til stolegymnastik. Når deltagerne kommer 1. september, er der plads til forbedringer i deres fysiske tilstand. Når der så senere på sæsonen dukker nye deltagere op, fordi der er blevet plads på holdene, så kan jeg sammenligne deltagernes evner, og det er så tydeligt, hvor meget dem fra 1. september har fået ud af det, siger Lis Greisholm, hvis mand Calle spiller til gymnastikken.

-Vi har 146 deltagere fordelt på syv hold. Der er tre på Kildegården, der er tre på Egegården, og så er der et enkelt hold på Bakkegården. Der er flere formål med gymnastikken. Deltagernes fysiske formåen kan forbedres markant, så de kan blive langt mere selvhjulpne. Alene lidt vægttræning hjælper utroligt meget. Men der er også hele det sociale aspekt i at komme væk hjemmefra og være sammen med andre mennesker, siger Lis Greisholm.

-Om efteråret og vinteren er der indendørs træning en gang om ugen, mens vi om sommeren er ude i haven tre gange om ugen. Mange vælger at blive efter træning til en kop kaffe eller for at spise.

Det er bemærkelsesværdigt, at der de senere år er kommet rigtig mange mænd med på holdene.

-Vores ældste deltager er 98 år og et bevis på, at det aldrig er for sent at komme i gang. Vi har også mange, der gennem årene har været med i senioridrætten og nu ikke længere kan magte de ting, men som gerne vil vedligeholde formen nogenlunde, siger Lis Greisholm.

Det er ikke lutter gymnastik og motion hele tiden.

-Vi har også nogle sociale arrangementer med f.eks.

julefrokost.



Foto: Kaj Bonne.



Gåture i haven ved kildegården tre gange om ugen i sommerperioden giver fantastiske resultater.

Foto: Privat.