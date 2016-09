Sådan kan flygtningekrisen

8. og 9. september omdannes Søndermarken på Frederiksberg til en demokratisk festival, når Ungdommens Folkemøde afholdes for første gang. Her skal eleverne fra 2.g på Gladsaxe Gymnasium forsøge at løse de flygtningeproblemer, som EU’s politikere kæmper med at finde de rette svar på. Det sker, når EuropaTeltet inviterer til rollespilsworkshop.

Ungdommens Folkemøde er en ny, demokratisk festival inspireret af Folkemødet på Bornholm. Sammen med andre unge skal eleverne fra 2.g på Gladsaxe Gymnasium deltage i EuropaTeltets Dilemmaspil, hvor de med udgangspunkt i en tildelt rolle skal forsøge at finde en løsning på flygtningeproblemerne. En god læringsmetode, mener Louise Trojahn, lærer på Gladsaxe Gymnasium.

”EU er en vigtig institution for mine elever at lære at kende, men det kan være svært og abstrakt at forstå strukturen i EU. Workshoppen er en god og aktiv måde at få lærestoffet ind på, hvor nogle essentielle og aktuelle spørgsmål bliver taget op, og forhåbentlig får eleverne en bedre forståelse for, hvordan EU-samarbejdet fungerer,” fortæller Louise Trojahn.

For organisationerne i EuropaTeltet , som står bag workshoppen, er det vigtigt at engagere de unge i EU-debatten. Særligt i en tid, hvor Europa står over for flere store udfordringer, heriblandt flygtningekrisen, mener Anne Mette Vestergaard, Kontorchef på Europa-Parlaments kontor i København.

Udfordring

”Europa står over for en kæmpe udfordring med den massive flygtningetilstrømning, vi ser i øjeblikket. En problematik, der aldrig har været mere aktuel. Jeg er derfor meget spændt på at se, hvordan de unge vil forsøge at nå til enighed i Dilemmaspillet,” fortæller Anne Mette Vestergaard.

EuropaTeltet består af Europa-Parlamentet i Danmark, Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Europabevægelsen, Europæisk Ungdom, Nyt Europa og Folkebevægelsen mod EU. Organisationerne repræsenterer således forskellige holdninger til det europæiske samarbejde, og er fælles om at ønske et større engagement blandt de unge i EU-debatten.

Ungdommens Folkemøde er arrangeret af Ungdomsbureauet, en non-profit organisation, der engagerer og understøtter unges deltagelse i samfundsdebatten. Over 70 organisationer deltager på Ungdommens Folkemøde.