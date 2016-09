Skokæde runder 50 år

EVA SKO startede i Buddinge Centret og er nu en kæde med fire skobutikker

For 50 år siden rendte Jan L. Christiansen som syvårig rundt som støvsugerdreng og hjalp morfar med at rengøre og mærke sko i lagerrummene hos EVA SKO i Buddinge Centret. Jan L. Christiansen bevæger sig stadig hjemmevant rundt i de 500 kvadratmeter store lagerlokaler under den velrenommerede skobutik. Nu sker det bare som ejer af skokæden, som han driver sammen med søsteren Jane Lerchedahl.

1. oktober for 50 år siden købte Jan og Janes forældre EVA SKO af den tidligere ejer under forudsætning af, at de ikke ændrede butikkens navn. De fastholdt navnet som i dag kendes af mange handlende på den københavnske nordvestegn. EVA SKO består nemlig i dag af fire butikker. Søborg er stadig hovedkvarter og centrallager, og derudover har man butikker i bymidterne i Ballerup, Værløse og Farum. Butikkerne ligger inden for en radius af fem-seks kilometer, og derfor kan man stadig flytte hurtigt rundt på varerne.

– Det er en stor fordel, at butikkerne ligger så forholdsvis tæt, for så kan vi altid bringe varen frem til kunden samme dag, hvis vi ikke lige har den på hylderne, der hvor kunden handler, siger Jan L. Christiansen.

Værdi for pengene

EVA SKO har mange trofaste kunder, som værdsætter butikkens fokus på service: – Vi sørger for, at skoene passer. Selvfølgelig er vi udfordret fra både internetsalg, lagersalg, outlet og supermarkeder, men vi er gode til at finde de helt rigtige sko. Det gør vi ved at holde os væk fra de billige sko. De produkter, som vi fører, giver værdi for pengene, siger Jan L. Christiansen.

Mange Gladsaxe-borgere kan huske søskendeparrets forældre, som i dag begge er 84 år. De fortsatte i skokæden indtil for få år siden. For eksempel hjalp faderen et par timer hver dag med regnskabet. Men i dag er begge endegyldigt gået på pension.

– Jane og jeg har begge to børn, men alle fire har valgt at gå andre veje. Vi opfordrede dem heller ikke på nogen måde til at vælge detailhandelen., siger Jan L. Christiansen, der i Søborg også får hjælp af sin hustru Heidi.

I anledning af jubilæet har EVA SKO en stribe tilbud på efterårsvarer.