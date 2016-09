Søens frivillige flok

Hver mandag, onsdag og fredag kl. 10 mødes ”60+” i Bagsværd Roklub. Bortset fra en enkelt er alle pensionister og har derfor personlig råderet over egen tid, hvis da ikke ligefrem hverdagen byder på pasning af børnebørn eller andre uopsættelige gøremål.

Birgit Buus Lassen, Kirsten Tjagvad og Lene Balschmidt er blandt de ca. 30, der – så ofte som tiden tillader det – tager forbi roklubben. Naturligvis for at ro på søen – fra sidst i marts til sidst i oktober – eller indendørs (ergometerroning om vinteren), hygge, snakke, spise frokost og spille kort.

– Derfor kan klokken sagtens snige sig op til halvtretiden, inden vi tager af sted, siger Kirsten Tjagvad.

– I roning sidder man jo og kigger ind i ryggen på personen foran, så der bliver snakket ekstra, når vi er kommet op af vandet. Ind imellem kan vi under en rotur på søen finde på at tage over til Lyngby og stå af ved ishuset og købe is, siger Lene Balschmidt.

– Ja, det er rigtigt, men selv om vi sidder med ryggen til , så er der nu alligevel en del, der snakker undervejs, korrigerer Kirsten Tjagvad med et smil.

– Ja, og jeg havde det ikke særligt godt i morges, men alligevel kæmpede jeg mig herned for at være en del af fællesskabet, siger Lene Balschmidt.

Hvad der er nok så væsentligt, er pensionisternes villighed til at hjælpe til i roklubben som frivillige. Alt, hvad der kræver en ekstraordinær indsats på ekstraordinære tidspunkter, melder de sig til. For eksempel hvis en skoleklasse kommer på besøg en formiddag, eller hvis nogle motionshold skal trænes og have vejledning og rådgivning.

– Vi har også et par ”herrer”, der kører Europa rundt i trailere for at aflevere eliteroernes både til stævner. Tidligere på året kørte de helt ned til Portugal til en træningslejr, og senest var de i Rotterdam til VM, siger Kirsten Tjagvad.

Glæder sig

Hjælpsomheden er altså stor blandt pensionisterne. Derfor var der heller ingen større problemer med at få dem til at melde sig blandt de næsten 400 frivillige, der skal sørge for, at World Masters fra 8. til 11. september på Bagsværd Sø – det største rostævne i Danmark nogensinde – afvikles til alles tilfredshed.

– Der er over 3.600 både, så der bliver roet fra torsdag morgen kl. 8 og til søndag kl. 13. Der bliver ikke mange minutter mellem starterne, og under Masters bliver der roet på otte baner mod normalt seks baner, siger Kirsten Tjagvad.

De fleste af pensionisterne er med til at hjælpe før, under og efter stævnet, og Birgit Buus Larsen vil residere i roklubbens lokaler i en hel uge unders World Masters.

– Vi glæder os virkelig til dette stævne, for vi har aldrig været med til noget så stort. Vi hjælper til med motorbådsførere, madlavning, vejkontrol, løbskontor, IT, direkte fjernsyn, garderobeforhold, kontrollører, rådgivning og sikkerhed. Jo alle kommer i sving med deres kompetencer, fortæller pensionisterne.

World Masters er med til at styrke sammenholdet i ”60+” yderligere. Hvert år har de en række udflugter til andre danske roklubber. Bl. a. en tur til Københavns Roklub ved Fisketorvet, hvor de låner nogle både og ror rundt i Københavns kanaler. En anden tur, som de ser frem til, går til Faxe Ladeplads.

– Mange af os har også et venskab uden for roningen og mødes privat: – Hvis jeg skal have lavet mit plankeværk eller have flyttet kasser fra loftet til kælderen, så er der altid én hernede, som tilbyder sin hjælp, siger Lene Balschmidt, der tilføjer: – Vi er så heldige, at vi har Danmarks bedste legeplads ved Bagsværd Sø.