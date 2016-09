Soldaterliv anno 1916

Befæstningsdag på Gladsaxefortet på søndag

Nutidens soldater går rundt i camouflagedragter, så de ikke lyser op i landskabet. Sådan var det ikke i gamle dage – for 100 år siden – da danske soldater gik rundt i mørkeblåt tøj prydet med røde bånd.

Hvordan soldaterne så ud omkring 1916, kan man se på søndag, når der igen er

Befæstningsdag på Gladsaxefortet på Batterivej.

Danmark var jo neutral under 1. verdenskrig, men for en sikkerheds skyld blev der indkaldt en sikringsstyrke, der bl.a. bemandede forterne og batterierne rundt omkring København. 5.000 af dem kom til Gladsaxe, og de gik i gang med at grave skyttegrave og udlægge 110 km pigtrådsspærringer.

Gæsterne ved Batteridagen kan se mange ting fra den tid, og der er også mulighed for at se ting fra tiden omkring 2. verdenskrig, der jo kom helt tæt på, og fra nutiden, når hjemmeværnsfolk fra kompagni Hjortespring viser deres udstyr frem.

Der er musikalsk underholdning undervejs ved dagen, hvor der er flaghejsning klokken 11, og der blæses retræte klokken 15.00