Teaterforedrag oplyser unge om hash og stoffer

Alle Gladsaxes 9. klasseelever og eleverne på ungdomsuddannelserne skal i løbet af efteråret se teaterforedraget ’ACT ON IT – D:R:U:G:S’

Hash og stoffer er en stadig mere synlig del af de unges hverdag, og noget de unge efterspørger mere viden om. Senest på Skolebyrådsdagen 2015, hvor udvalgte 8. og 9. klasser fra Gladsaxe agerer byrødder for en dag og stiller politiske forslag. Her stillede de unge forslag om, at de skulle have mere viden om hash og stoffer.

Det ønske har politikerne taget til sig, og derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på hash og stoffer gennem teaterforedrag ’ACT ON IT – D:R:U:G:S’, som alle elever i Gladsaxes 9. klasser og på ungdomsuddannelserne i den kommende tid skal se i Bibliografen. Deres forældre er også inviteret til en særforestilling sidst i september, så de får samme oplevelse og viden som deres børn, og dermed et godt udgangspunkt for en dialog med de unge.

Samme viden til forældrene

’ACT ON IT – D:R:U:G:S’ er et interaktivt forebyggelsesforedrag, som Gladsaxe Kommune har været med til at udvikle. I foredraget bliver de unge præsenteret for Jakobs personlige historie, afbrudt af små veltimede interviews med en misbrugsbehandler og en læge, der fortæller hvordan hash og stoffer skader krop og hjerne.

Foredraget bruger teatrets virkemidler for at skabe en stærk udtryksform, der skærper de unges opmærksomhed og gør det nemt for dem at leve sig ind i det, de oplever. Det skal gerne sætte dybere spor i de unge og gøre, at de bedre husker det, de har hørt og set. Målet er, at skabe dialog, refleksion og holdningsændring hos eleverne, så de er klædt på til at kunne træffe et aktivt valg om at sige nej til hash og hårde stoffer – også når de kan være allermest fristet.

– Både vi, som politikere, og jeres forældre ønsker det bedste liv for jer med de bedste muligheder for en god uddannelse og et godt job. Og det bedste liv det får I altså, hvis I aktivt vælger at gå i en stor bue uden om hash og stoffer. Hash kan ødelægge både dit eget liv og andres liv. Hvor farligt hash er, og hvor galt det kan gå, skal vi se nu, som Susanne Palsig (F), formand for Sundheds- og Handicapudvalget, indledte med at sige til de unge umiddelbart før premieren torsdag 8. september.

Effektiv metode mod rygning

Metoden med teaterforedrag har tidligere vist sig særdeles effektiv som formidlingsform, og ’ACT ON IT – D:R:U:G:S’ bygger videre på erfaringerne fra ’ACT ON IT – don’t smoke’, der på tredje år kører som en obligatorisk del af undervisningspakken for alle Gladsaxes 7. klasseelever. Metoden skaber et følelses- og oplevelsesunivers som de unge nemt kan genkalde sig, når skal træffe aktive valg i hverdagen.

’ACT ON IT – don’t smoke’ har blandt andet medvirket til en nedgang i antallet af unge rygere i Gladsaxe. I 2015 røg 2 procent af 9.-klasse-eleverne i Gladsaxe dagligt, mens tallene på landsplan var over dobbelt så højt. Til sammenligning røg godt 10 procent af aldersgruppen i 2010.

Er du forældre til en 9. klasseelev i Gladsaxe kan du komme ind og se teaterforedraget ’ACT ON IT – D:R.U:G:S’ torsdag 29. september kl. 17 i Bibliografen. Du kan som forældre tilmelde dig på

www.plan2learn.dk – borgerportalen. Læs mere på

gladsaxe.dk/actonit

Mia fra 9.v på Bagsværd Skole:

Det var rigtig godt, og noget jeg kunne lære noget af. Det var nemt for mig at leve mig ind i. Jeg har ikke selv prøvet at ryge hash, men kender selvfølgelig nogen, der har. Det gjorde et stort indtryk, og jeg vidste ikke det kunne have så alvorlige konsekvenser at tage hash og stoffer.

Albert fra 9.v på Bagsværd Skole:

Det var super godt og spændende. Det var nemt at leve sig ind, fordi foredraget relaterer til en hverdag, jeg kan genkende. Det kom faktisk lidt bag på mig, at hash kunne skade så meget. Det var tankevækkende, at man ikke ved, om man bliver syg af det første gang, man prøver hash og stoffer, eller først efter mange gange. Det gør i hvert fald, at jeg ikke har lyst til at tage chancen.

Luon fra 9.v på Bagsværd Skole:

Jeg synes at det var meget spændende. Jeg vidste ikke, at det kunne gå så galt. Jeg troede egentlig mest, at det med at ryge hash var sådan lidt for sjovt. Så det er helt sikkert noget, jeg har taget til mig. Jeg tror også, at jeg vil fortælle det jeg har hørt i dag til venner og bekendte, hvis der er nogen der begynder at ryge hash eller tager stoffer.