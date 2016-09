Til januar er det færdigt

Opførelsen af de 32 ejerlejligheder med et areal fra 93 til 187 kvm i Henriksgaarden på Bagsværd Hovedgade ved Bibliografen og centret går planmæssigt, og i torsdags var der rejsegilde.

Interessen for at købe en lejlighed er stor allerede nu, kan man mærke hos danbolig Bagsværd, der står for salget. Så adskillige borgere var mødt frem for at se på de rå lejligheder på 2. etage.

Henriksgaarden består af 32 ejerlejligheder på 3 etager med en Netto og en udsalgsbutik i stueetagen og parkering i kælderen. Ejendommen er tegnet af Henrik Bay fra det danske arkitektfirma, BayArch.. Inspirationen er hentet ”hjemmefra”, og stilen bærer præg af den enkelhed, som kendetegner det bedste af klassisk dansk arkitektur.

Det er lokale kræfter, der står bag udviklingen og opførelsen af Henriksgaarden. Ejendomsudvikleren er nemlig P & J Ejendomsselskab af 2013 ApS med den kendte købmand og ildsjæl, Henrik Pedersen, i spidsen.

Henrik Pedersen har i flere årtier præget handelslivet i Bagsværd – ikke mindst med BS Bagsværd Supermarked og senere SuperBest. Det er desuden Henrik Pedersen, der lægger navn til byggeriet.

Ejerlejlighederne bliver solgt fra danbolig Bagsværd beliggende lige på den anden side af gaden. Her bliver der holdt åbent hus hver søndag fra 12.30 – 13.30, og inden længe vil de have mulighed for at vise en prøvebolig i projektet.