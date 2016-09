Tyve skal stoppes

De kommer i nattens mulm og mørke og fjerner metalting, som er sat ud til storskrald – tit i dertil egnede båse. Det skaber ofte utryghed i området, når der er den slags aktivitet om natten, og det har gennem mange år været en anstødssten i adskillige boligområder.

Der har været rettet kontakt til politiet, der dog ud fra de gældende regler ikke mener, at man har haft grund til efterforskning, fordi det vil være svært at bevise, at der er tale om en tyveri.

-Men så kan man gå frem efter en helt anden regel, siger Kim Wessel-Tolvig, der er medlem af byrådet for Venstre.

-Når der er tale om systematisk indsamling af affald i et område, hvor der er etableret en affaldsordning, kommer man i konflikt med miljølovgivningen. For i miljøbeskyttelseslovens paragraf 110, stk. 3 står der nemlig: Når en kommunal indsamlingsordning er etableret, må indsamling af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved kommunalbestyrelses foranstaltning eller bemyndigelse, siger Kim Wessel-Tolvig.

Overtræder man den regel, vanker der en bøde.

-Jeg har hørt om en indsamler, der har fået udbetalt 184.000 kr. hos en jernhandler. Prisen på metal i al almindelighed er 50 øre kiloet og mellem 5 og 15 kroner kiloet, hvis det er sorteret, siger Kim Wessel-Tolvig.

Der har været korresponderet med politiet undervejs i processen, og det fremgår, at politiet ikke ligefrem vil topprioritere sagerne. Det handler jo om at have klare beviser.

-Så løsningen kan jo være, at borgere tager billeder, når metallet bliver hentet. Gerne med åbne døre i varebilerne, siger Kim Wessel-Tolvig.