Unge pizzabagere var populære

GoCook on Tour bussen var i Kvickly Buddinge for at få børn til at have glæde ved at lave mad.

Formanden for Butiksbestyrelsen Simon Dyngbo bød velkommen til børnene og deres forældre, hvorefter børnene fik et forklæde på, og efter en kort forklaring om hvordan børnene skulle rulle dejen ud og komme forskellige grøntsager m.m. på, gik børnene i gang med at lave pizzaer.

Børnene var rigtig gode og fik lavet mange gode pizzaer som kom i ovnen og derefter delt ud i små stykker som derefter blev serveret til alle forældre og tilskuerne.

Mange der kom forbi og smagte, og der var stor enighed om at det var nogle gode pizzaer. Da de var færdige fik børnene lov til at beholde deres forklæder og det virkede til at alle havde en god dag.