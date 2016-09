Uno-X indvier ny tankstation

Kunderne er taget med på råd

Det er muligvis Danmarks mest brugervenlige tankstation, som Uno-X indvier torsdag 29. september på Buddinge Hovedgade 125.

Stationen har gennemgået en omfattende forvandling under og over jorden og har bl.a. fået et nyt markant skærmtag, blød LED-belysning og tydelig skiltning på pyloner og belægning, som guider bilisterne effektivt og sikkert gennem stationen.

Uno-X fejrer genåbningen mandag 3. oktober klokken 15.30 til 18.00 med ekstra billig benzin..

De seneste otte uger har der været fuld gang i ombygningen af Uno-X på Buddinge Hovedgade. Den gamle station er den første hos lavpriskæden, der er blevet opgraderet med et gennemgribende nyt designkoncept, som Uno-X har udviklet og testet sammen med kunderne. Nøgleordene i udviklingen har været brugervenlighed, tryghed og effektivitet.

– Målet med det nye design og indretningen af stationen har været at skabe en mærkbart bedre kundeoplevelse. Alle detaljer – lige fra ind- og udkørsel til skærmtag, belysning og betaling – er blevet set med kundens øjne. Alt er optimeret for at skabe en god, effektiv og tryg tankeoplevelse, forklarer Georg Hansen, regionschef hos Uno-X.

Blød belysning

Den gennemgribende ombygning af stationen omfatter også udskiftning af tanke og nyt ledningsnet under jorden. Over jorden har stationen fået et nyt skærmtag, der giver en blød belysning alle døgnets 24 timer. Stationen er også udstyret med en ny prispylon med en specialdesignet LED-skærm, der tydeligt viser priserne selv på lang afstand.

– På den nye station har vi gjort enormt meget ud af at være tydelig med skiltning og vejledning, så det er nemt og hurtigt at få tanket på stationen. Vi har bl.a. ensrettet kørslen på stationen og introducerer en ny form for belægning med pile og markeringer, der guider bilisterne rigtigt gennem stationen. På den måde undgår vi situationer med folk, der bakker eller kører mod hinanden, forklarer Georg Hansen.

Ekstra billig benzin

Uno-X forventer, at den ombyggede stationen officielt kan åbne torsdag 29. september sidst på eftermiddagen. Selve åbningsfesten afholdes dog mandag 3. oktober fra kl. 15.30 til 18.00.

