Vind billetter til en aften i Wallmans

I 1886 åbnede Cirkusbygningen for første gang dørene op. Nu, mange år senere, slår Wallmans de berømte døre op for endnu en sæson, men denne gang er det for at fejre bygningens 130 års jubilæum

I samarbejde med avisen udloddes der 1x 2 billetter til storslået 4 timers show, 4-retters udsøgt menu og byens største natklub i Wallmans Cirkusbygningen.

Gennem historien har Cirkusbygningen været berømt for at huse al mulig underholdning fra hele verden. Wallmans er utroligt stolte af at kunne viderebære den unikke bygnings arv og har de sidste 12 år givet både danske og internationale gæster lyst til at danse hele vejen hjem gennem Københavns gader efter en magisk aften ude.

Årets åbningsnummer er en hyldest til Cirkusbygningens 130 år og de optrædende, som i over hundrede år har haft deres gang i bygningen – nemlig cirkusartisterne.

En vigtig del af en Wallmans-aften er, når aftenens fødselarer fejres, og Wallmans går i år linen ud i kærligheden og romantikkens navn og omdanner hele Cirkusbygningen til ét stort humoristisk bryllupskapel, med berømte bryllupssange af Bette Midler, Queen, Beyoncé og Joe Cocker.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på:

Du skal sende svaret med mærke ”Wallmans” til kon@gladsaxebladet.dk eller sende det med brev til Gladsaxe Bladet, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Hvor længe har Wallmans eksisteret i Danmark?

a. 10 år

b. 12 år

c. 15 år

Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 23. september 2016. Husk telefonnummer, da vinderen vil blive kontaktet.

DB