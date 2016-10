13-årig var til VM

Gladsaxe-pige klarede sig fint ved VM i taekwondo i Peru

Det var en glad og stolt kriger, der i sidste uge mødte op til træning i Gladsaxe Taekwondo Klub efter at have deltaget ved verdensmesterskaberne i taekwondo teknik i Peru.

Alba Diget Hollederer deltog med sine kun 13 år som yngste medlem af landsholdstruppen i den store turnering, hvor hele 56 lande var repræsenteret. I sin individuelle gruppe havnede Alba på en flot 10. plads. En præstation, som hun godt kan være tilfreds med, og som fuldt ud er godkendt af landsholdstræneren. Alba viste stort overskud både på og udenfor banen og formåede at nyde oplevelsen i fulde drag og samle værdifuld erfaring til fremtidige turneringer.

Det var første gang Alba mødte de stærke nationer som Korea og Kina ved en turnering, og det har givet masser af inspiration og lyst til at træne og yderligere forfine teknikker og rytme. Alba har fået massiv opbakning af Gladsaxe Taekwondo Klub, hvor hun har trænet siden hun var 4 år. Udover økonomisk støtte til opholdet i Peru, som ellers er 100% egenbetalt, har klubben sikret, at Alba har fået den allerbedste træning op til turneringen. Gladsaxe Taekwondo Klubs teknikere bliver til daglig trænet af nogle af landets allerbedste trænere, søstrene Edina og Lisa Lents, hvis ekspertise anerkendes i både ind- og udland. Klubben har også åbnet sine døre for landsholdstræneren og det øvrige landshold, der i månederne op til VM flere gange har besøgt klubbens store dojang. Til glæde for både landshold og de øvrige teknik-elever i Gladsaxe. Endelig har kammeraterne i klubben støttet massivt op om Alba og sendte både heppe-video og masser af gode ønsker mod Peru, ligesom konkurrencen blev fulgt intenst via live-streaming hjemmefra.

En fantastisk oplevelse rigere er Alba nu klar til nye udfordringer. Hun håber at blive udtaget til Europamesterskaberne, der afholdes i maj 2017.



Selv om Alba Diget Hollederer

kun er 13 år klarede hun sig fint ved VM.

Foto: Privat.