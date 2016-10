2EYES bakker op om lyserød lørdag

Brillebutikken samler penge sammen i tre dage

Fra torsdag 6.oktober til og med lørdag 8. oktober samler brillebutikken 2EYES på Søborg Hovedgade 69 penge ind til ”støt brysterne”.

Butikken, vil være pyntet med lyserøde balloner og flag, som er købt hos kræftens bekæmpelse.

Og inde i butikken, bliver du serviceret af glade optikere iført specielle T-shirts/kjoler indkøbt til lejligheden.

”Vi glæder os til nogle sjove dage, med ekstra god stemning i butikken og udenfor. Det er altid rart at samles, på en sjov måde, om at prøve at gøre en forskel”, siger Vivi Storm, optiker i 2EYES.

For at lokke endnu flere kunder til, er der i år også en belønning til de købende i form af -20% når de køber nye briller. Det gælder alle briller i butikken, både stel og glas.

”Så kom ud på gaden og støt et godt formål, mens du selv bliver klædt godt på med nye briller..der er ingen undskyldninger”, fortsætter Vivi.