91-årig var flyvende

Bagsværd-borger fik sit fødselsdagsønske om et tandemspring opfyldt

Børge Thorsen på 91 år var ikke det fjerneste nervøs. Tværtimod. Han småtrippede og kunne næsten ikke vente på at komme op i flyvemaskinen og blive smidt ud fra 3000 meters højde.

Mindre roligt tog hans datter Britt det på landjorden, hvorfra hun sammen med sin ene bror skulle overvære faderens spring.

I tirsdags blev Børge Thorsen 91 år, og da han blev spurgt, hvad han ønskede sig, var han ikke i tvivl: – Et tandemspring!

Børges fem børn opfyldte hans fødselsdagsønske og købte et tandemspring inklusiv videooptagelse af springet. Alt gik som det skulle. Og hvorfor skulle det ikke det? Børge Thorsen er nemlig tidligere faldskærmsudspringer med stor rutine i rygsækken.

– Det var 18 år siden, jeg sidst sprang, så derfor var det herligt at prøve igen. Men det skal ikke være mit sidste spring. Jeg har besluttet, hvornår jeg vil springe igen, siger Børge Thorsen.

Børge Thorsen vil springe igen, og han har besluttet sig for, hvornår det skal ske

– Jeg vil springe igen, når jeg bliver 100 år. Der er jo kun ni år til, så det varer ikke længe, siger Børge Thorsen, der i sidste uge gennemførte et tandemspring.

Selv om det både kniber lidt med både syn og hørelse, så var Børge Thorsen ikke i tvivl om, at han efter 18 års pause ville opleve suset igen ved et faldskærmsspring.

Springet var Børge Thorsens registrerede spring nr. 1707, så det var altså en garvet rotte, der blev skubbet ud af flyvemaskinen i tre kilometers højde over Bybjerg Springcenter ved Sundbylille mellem Slangerup og Frederikssund sammen med en faldskærmsinstruktør.

Børge Thorsen har boet i Stengårdskvarteret i 60 år og er kendt af mange borgere og erhvervsdrivende.

Han havde sit eget vinduespudserfirma i over 50 år, så han har poleret mange vinduer i nærområdet. Men det var interessen for faldskærmsudspring, som tog over, når dagens arbejde var overstået.

I 1966 var Børge Thorsen således medstifter af Nordsjællands Faldskærms Klub. For nogle år siden blev han udnævnt til æresmedlem for sin store indsats, blandt andet som instruktør.

Da det i det nordsjællandske rygtedes, at Børge Thorsen ville springe igen, mødte mange af hans gamle klubkammerater frem for at hylde ham. Det blev et glædeligt gensyn, og Børge skal også med til klubbens jubilæumsfest senere på året.

Faldskærmsklubben kvitterede i øvrigt med at give Børge Thorsen tandemspringet samt videooptagelse af springet helt gratis. Børges børn stod ellers klar med de 2.450 kroner, som det koster.

Skulle du have lyst til at gøre som Børge, kan du læse om tandemspring på klubbens hjemmeside www.nfk.dk



Børge Thorsen – forrest – sammen med en instruktør fra Nordsjællands Faldskærms Klub under landingen i sidste uge.

Foto: Privat.