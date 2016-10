Åbningsfest gav ny medarbejder

Stort fremmøde da Folkekirkens Nødhjælp åbnede ny butik

Mange kiggede forbi, da Folkekirkens Nødhjælp åbnede sin nye butik på Søborg Torv i den tidligere Fakta-butik. Og stemningen var så god, at en af de fremmødte valgte at melde sig som frivillig.

Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Birgitte Quist-Sørensen klippede den røde snor over til den nye genbrugsbutik, og så strømmede kunderne ind og købte, så der blev sat salgsrekord.

Birgitte Quist-Sørensen måtte op i et højt toneleje for at for at komme til orde i den tætpakkede butik. Hun priste FKN’s store og smukke butik og glædede sig over det overvældende fremmøde. I sin tale kom hun naturligvis ind på, hvad organisationen står for: at Folkekirkens Nødhjælp hjælper verdens fattigste til et bedre liv.

Den nye butik, tidligere Fakta, er resultatet af sammenlægning af de to tidligere FKN- butikker på Søborg Hovedgade, som sidste år havde et rekordstort overskud på over en halv million kr.

Da hun erfarede, at der blandt de fremmødte var en frivillig fra genbrugsnaboen Lions Club, bød hun naboskabet velkommen og mente ikke, at de skulle frygte konkurrence, men at naboskabet tværtimod kunne vise sig at være til gavn for begge butikker.