AB Gladsaxe er tilbage i sumpen

Nederlag mod Helsingør og sejre til de øvrige bundhold forværrede situationen

Nu gik det ellers lige så godt, og så gik det galt igen.

Efter to sejre i træk skulle AB Gladsaxe i udekampen mod Helsingør forsøge at følge op på succesen. Men det lykkedes ikke at holde fast på den 1-0 føring som Tobias Thomsen havde skaffet. Helsingør fik udlignet og halvandet minut før tid fik nordsjællæderne scoret det sidste mål og sikret sig en 2-1 sejr.

Surt for AB Gladsaxe, der nu igen har et godt stykke op til de foranliggende hold. For de øvrige hold i bunden af rækken vandt.

Opgøret i Helsingør blev en lige affære. Nichlas Rohde var et par gange ved at komme til seriøse afslutninger før pausen. Helsingør havde dog den største chance, men Martin Koch sendte bolden lige i labberne på Jannich Storch i AB Gladsaxes mål.

Sidste chance inden pausen var da Kristian Uth flugtede bolden lige forbi den ene opstander.

Det var AB Gladsaxe der kom bedst ud til 2. halvleg. Presspillet fungerede rigtig godt, og der var ikke noget der flød for Helsingør. Men Helsingør er gode til at opsnappe 2. bolde ved personlige fejl, og det var tæt på at blive straffet efter 52. minutter.

Tobias Thomsen bragte AB Gladsaxe foran efter et hjørnespark.

Men blot fem minutter senere fik Helsingør udlignet, da Matti Olsen ikke fik ekspederet bolden væk.

Begge hold fik et par endog meget store tilbud, men der blev soldet.

Og så gik det altså galt, da Helsingørs Vito Hammershøj-Mistrati fik scoret kort før tid til 2-1 til Helsingør.

AB Gladsaxe møder på søndag på hjemmebane – Fremad Amager kl. 13.45 på Gladsaxe Stadion.