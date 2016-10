AB Gladsaxe gik ned igen

Topholdet fra Hobro fik god hjælp på vej mod 3-0 sejr

”Vi skal være klar fra start”. Lyder det gang på gang i fodboldens verden.

Men det budskab har tit svært ved at trænge ind hos AB Gladsaxe, der i søndagens kamp mod topholdet fra Hobro måtte indkassere scoringer på tidspunkter, hvor det gør virkelig ondt på psyken. Og Hobro vandt let med 3-0.

Kampen var dårligt kommet i gang, før Jannich Storch i målet blev passeret efter sløjt forsvarsspil. Ikke lige det AB Gladsaxe havde brug for efter succesen senest mod Fremad Amager.

Med 1-0 i ryggen kunne Hobro koncentrere sig om at forsvare sig, og det gik udmærket selv om AB Gladsaxe trods alt fik tilspillet sig nogle kvalificerede tilbud.

2. halvleg startede på samme triste måde for AB Gladsaxe. Tilskuerne var dårligt kommet på plads før Hobro bragte sig på 2-0, og igen var forsvars- spillet en ynk.

AB Gladsaxe gav dog ikke op, og det blev igen til et par pæne tilbud, der godt kunne have fortjent en bedre skæbne.

Med 12 minutter tilbage nettede Hobro for tredje gang. Anders Holvad sendte med et smukt skruet spark bolden på indersiden af den fjerneste stolpe, mens Jannich Storch kastede sig forgæves.

AB var uden de skadede Thomas Wiil-Andersen, Nicolai Høgh, Jonas Henriksen, Jasin Khayat og Lars Brøgger, mens Matti Olsen var i karantæne.

AB Gladsaxes næste opgave er ude mod Nykøbing Falster, der er med helt fremme. AB SKAL have point for ikke at gå helt bagud af dansen.