AB Gladsaxe kom ud af sækken

Chokagtigt comeback på udebane mod Nykøbing FC gav vigtig sejr

Der manglede 10 minutter af kampen, og AB Gladsaxe var bagud med 0-2 i Nykøbing Falster, hvor det lokale hold kæmper for en topplacering. Så det lignede endnu et nederlag til de grøntrøjedes store kollektion af pointløse kampe.

Men syv minutter senere førte AB Gladsaxe 3-2, og det blev kampens slutresultat. AB Gladsaxe var sluppet ud af sækken.

AB Gladsaxe spillede flot gennem hele kampen, så det var mod spillets fordeling, at Nykøbing FC kom foran efter en misforståelse mellem målmand Jannich Storch og Andreas Moos, så Mads Kaalund kunne nappe bolden og score.

AB Gladsaxe fik mere plads, da hjemmeholdets Jordan Wilson så gult for anden gang.

Nykøbing FC kom foran med 2-0 på et hurtigt kontraangreb efter et hjørnespark, og det så mørkt ud.

AB Gladsaxe skiftede radikalt, og det førte til flere gode forsøg.

Nykøbing FC kom under et massivt pres.

Jabar Sharza var den første, der fik sendt bolden i Nykøbing FCs mål, og kort tid efter fik Andreas Moos den glimrende ide at kanonere bolden op i det modsatte målhjørne.

Festen blev fuldendt, da Sylvester Seeger-Hansen nettede efter et hjørnespark til 2-3. En meget kold dukkert for hjemmeholdet.

AB Gladsaxes næste kamp er 23. oktober på Gladsaxe Stadion. Her kommer HB Køge på besøg, og eftersom de også hører til i toppen, kan det blive en stor mundfuld for AB Gladsaxe, der så småt nærmer sig Næstved og Vejle i bunden af rækken.