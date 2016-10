aftenskolepris

Gladsaxe blev udnævnt til Årets Aftenskolekommune

Ved et stort gallashow i Aarhus blev Gladsaxe valgt til Årets Aftenskolekommune ved Aftenskolernes Pris 2016.

Det er tredje gang prisen uddeles, og de foregående år har Aalborg og Kolding vundet prisen.

Gladsaxe var i Aarhus repræsenteret ved formanden for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov (A) og afdelingsleder Nina Nielsen fra Kultur, Fritid og Unge.

I sin takketale sagde Katrine Skov blandt andet: – Vi var glade for at blive indstillet til at få prisen som årets aftenskolekommune. Og vi er selvfølgelig endnu mere glade over at have fået prisen. Vi er især glade fordi, det er aftenskolerne i Gladsaxe, der i fællesskab har indstillet Gladsaxe Kommune til prisen.

Det viser mig jo, at vi som politikere gør noget rigtigt, når vi understøtter aftenskolerne i deres virke i Gladsaxe. Vi har heldigvis en række store og stabile skoler, der hvert år udbyder mange hold til glæde for vores borgere. De er med til at løfte sundheden både fysisk og mentalt hos mange.

Udvalgsformanden pointerede, at Gladsaxe Kommune har fastholdt et rimeligt tilskudsniveau igennem alle årene, og at kommunen fortsat har mulighed for at give tilskud til deltagere på pension og på efterløn, til ledige og SU-berettigede. Gladsaxe Kommune forsøger at stille velegnede lokaler og faciliteter til rådighed, og jeg synes, at vi på alle måder har et godt samarbejde. Jeg vil gerne takke forvaltningen for deres indsats.

Det var AOF, FOF, GOF, SUKA og FO Gladsaxe, som indstillede Gladsaxe Kommune til prisen.