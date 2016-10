Avisbude skal beskyttes

32 overfald midt om natten skal stoppes af vagtselskab

Avisbude i Søborg har flere gange i de seneste uger været offer for overfald, hvor gerningsmændene især er gået efter at få fat i deres scootere.

Der har i Vestegnens Politikredse totalt været tale om 32 overfald, og nu beder budene om hjælp fra offentligheden samtidig med at et vagtselskab er ansat.

Efter nu utallige episoder og 32 registrerede overfald på avisbude- der i den nye struktur både omdeler morgenaviser og post- vil vi fra de organiserede bude i 3F København ty til utraditionelle midler og prøve at råbe offentligheden op i et desperat forsøg på at stoppe volden, idet vi frygter, at der sker en eskalering, og at det ender med varige skader på de ramte kolleger; enkelte er blevet overfaldet mere end én gang, siger Hans Henrik Jensen, der er talsmand for de organiserede bude i 3F i København.

-Vi anerkender politiets indsats, idet man har patruljeret intensivt i de berørte geografiske områder i de sidste fem måneder. Nu har arbejdsgiverne også erkendt problemets alvor og omfang og entreret med et vagtselskab, der bistår budene i det omfang, det er muligt, siger Hans Henrik Jensen.

Men der er åbenbart brug for mere for at stoppe overfaldene, derfor beder vi offentligheden om hjælp.

Der er tale om ungdomsgrupper, både af dansk og udenlandsk herkomst.

De kører typisk på scooter oftest to på en og gerne uden lys. Overfaldene foregår oftest imellem 02.00 og 06.00