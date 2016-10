Bæredygtigt børnetøj

Paloma Dirksen har forladt direktørgangene og har åbnet egen butik på Søborg Hovedgade

Det sker ikke hver dag, at en højt profileret person forlader erhvervslivet for at lave sin egen butik. Men 36-årige Paloma Dirksen, der har åbnet Alerin på Søborg Hovedgade 94, er heller ikke skåret ud af metervaren.

Hun har været direktør i GN Store Nord og senest vicepræsident hos Georg Jensen, men hendes iværksættergen brændte endnu engang igennem: Kærlighed til produktet. Fairtrade. Bæredygtighed. Langsigtet strategi. Kerneværdier som Paloma Dirksen har arvet fra sin farfar. En virksom mand, der havde mange jern i ilden. På et tidspunkt ville han fælde sin blommeplantage, fordi han ikke havde tid til at passe den. Men det brød den dengang 14-årige Paloma sig ikke om.

– Jeg lavede min egen marmeladefabrik, og farfar lovede at lade være med at fælde træerne, hvis jeg kunne tjene penge. Det kunne jeg, og jeg har faktisk altid tjent penge på mine virksomheder, og nu er jeg så i gang med min fjerde virksomhed, siger Paloma Dirksen, indehaver af Alerin.

Her sælger hun tøj og sko til børn mellem 0 og 12 år. Alt er håndlavet – syet eller strikket i bomuld og uld, skoene er af læder. Alerin har netop åbnet en onlinebutik på www.alerin.dk.

Palomas eget fornavn afslører, at hun kommer fra Spanien. Nærmere bestemt hovedstaden Madrid. Hun kom til Danmark i 2000 med to universitetsgrader på CVet. Hun blev dansk gift, fik sig en erhvervskarriere og fødte samtidig tre børn: Alexander, Erik og Ingrid – deraf navnet Alerin.

– Nu har jeg skabt mit eget brand med Alerin. Jeg samarbejder med de dygtigste inden for håndværket. Alerin er et filosofisk projekt for mig, hvor jeg driver virksomheden på en etisk forsvarlig måde. Alle mine varer bliver testet for kemikalier, men endnu har jeg ikke volumen nok til at blive certificeret gennem Oeko-tex. Men jeg bevæger mig hele tiden i denne retning, og jeg tror på fremtiden. Det er ikke anstændigt, at vi er med til at opretholde børnearbejde i Asien for at spare 10 kroner på en trøje, siger Paloma Dirksen.

Og blommetræerne nær Madrid, ja de står der såmænd endnu.