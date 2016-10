Bagsværdsucces i Spanien

Bagsværd Boldklubs U16 drenge vandt Costa Brava Cup i Barcelona

I efterårsferien tog et hav af danske fodboldklubber til Spanien og stillede op i Costa Brava Cup ved Barcelona.

I år kunne U16-drengene fra Bagsværd Boldklub tage hjem som vindere af deres række.

Humøret var højt da 29 drenge og 7 voksne forrige søndag fløj fra København til Barcelona. I alt 23 hold deltog i U16 A-rækken og de var opdelt i 4 grupper. Nr. 1 og 2 kvalificerede sig til kvartfinalerne.

De første to af fem gruppekampe blev spillet mandag. Bagsværd lagde ud med en 5-1 sejr over Gilleleje og herefter 1-1 mod et stærkt spillende Bjerringbro-hold. Herefter bød dagen på Camp Nou rundtur. Tirsdag blev det til en 1-0 sejr over Vejgaard Boldklub. Onsdag gjorde Bagsværd rent bord med 3-0 over Kolding og 1-0 over Slangerup. Det betød en samlet 1. plads i gruppen efter 4 sejre, 1 uafgjort og en målscore på 11-2.

Kvartfinale-modstanderen var KFUM. Et hold som ikke havde tabt i næsten et år. Efter en benhård fight vandt Bagsværd 1-0. Herefter var der semifinale mod AIA Tranbjerg. Endnu en hård og lige kamp som endte 1-1. Det betød straffesparksafgørelse, som Bagsværd vandt 4-3. I finalen skulle Bagsværd møde Bjerringbro igen og triumfen blev fuldendt med en meget fortjent 1-0 sejr. Herefter kunne en flok glade spillere med cheftræner Niels Røddik i spidsen løfte pokalen og lade sig hylde efter en fantastisk turnering.